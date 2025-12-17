تفعيل خط نقل جديد من ميناء بحر قزوين الى ميناء اسكندرون في تركيا

وأفادت وكالة مهر، قال رحمت نجاد في حديثه مع وسائل الإعلام صباح الأربعاء: "بعد متابعة مستمرة، شهد ميناء بحر قزوين اليوم، الأربعاء أول عملية نقل مشتركة."

وأضاف: "في هذه العملية، دخلت شحنة من الألواح الخشبية تزن 200 طن إلى جمهورية أذربيجان قادمة من روسيا، ثم نُقلت بالسكك الحديدية إلى محطة أستارا، وبعد تفريغها، وصلت إلى ميناء بحر قزوين عبر أسطول النقل البري، حيث تم تحميلها في ست عربات شحن أوروبية مغطاة، ليتم شحنها عبر معبر رازي الحدودي إلى ميناء إسكندرون في تركيا."

أكد المدير العام لخط سكة حديد الشمال 2 على أهمية هذا المشروع، قائلاً: "إن هذه الشحنة التجريبية ليست مجرد عملية تحميل، بل هي أيضاً افتتاح طريق استراتيجي لتعزيز التجارة الإقليمية وزيادة حصة إيران في النقل الدولي".

وأضاف: "إذا أبدى العميل رضاه، فسيتم في المرحلة الأولى نقل حوالي 5000 طن من البضائع العابرة عبر هذا الخط، ويمكن تحويل هذه الطاقة الاستيعابية إلى خط مستدام ومتواصل".

/انتهى/