إيران وأرمينيا تناقشان زيادة واردات الكهرباء للصيف المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وزارة الطاقة بأن الاجتماع الخامس للجنة المشتركة لتشغيل شبكات الكهرباء في جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أرمينيا عُقد في يريفان يومي11 و12 ديسمبر، بحضور أردشير مذكوري، نائب مدير الشبكة الوطنية للكهرباء ومدير مكتب الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى ناريك أبيتونيان، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة شبكة الكهرباء الأرمينية، ونوابهم ومديري الشركة. استعرض الطرفان تاريخ التعاون المستمر بين إيران وأرمينيا في مجال تبادل الكهرباء والغاز، والتشغيل المشترك لخطوط النقل، وتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات والقياس، وأكدا على ضرورة مواصلة هذا التعاون وتعميقه.

كما تناول جدول الأعمال قضايا تتعلق بزيادة واردات الكهرباء بشكل مستدام خلال صيف العام المقبل، وتحديث بروتوكولات التشغيل، وتعزيز التنسيق الفني، لا سيما في حالات الطوارئ.

وبعد هذا الاجتماع، زار الوفد الإيراني مركز التحكم الوطني لشبكة الكهرباء الأرمينية.

وعقب الزيارة، عُقد اجتماع مشترك مع الرئيس التنفيذي لمحطة يريفان الحرارية وشركة نقل الكهرباء الأرمينية.

وخلال هذا الاجتماع، جرى استعراض خطط تزويد المحطة بالغاز، وفي المقابل، إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى جمهورية إيران الإسلامية لعام 2026، خاصة خلال ذروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.

