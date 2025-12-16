إجراء تدريبات عملياتية لمعدات مقرات إدارة الأزمات في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح صميم مرادي روزبهاني، نائب مدير التأهب والعمليات في منظمة طهران للوقاية من الكوارث وإدارتها، قائلاً: "نظراً لعدم إمكانية التنبؤ بالحوادث والوقائع، يُعدّ الحفاظ على الجاهزية التشغيلية للمعدات والقوات العاملة أحد المتطلبات الأساسية لإدارة الأزمات، وتُظهر مقرات إدارة الأزمات فعاليتها الحقيقية عندما تكون معداتها سليمة وفعّالة وقابلة للتشغيل".

وأضاف: "في هذا الصدد، ولضمان الصيانة والإصلاح المناسبين للمعدات وجاهزيتها، تُجرى تدريبات عملية بمشاركة إدارات إدارة الأزمات والدفاع السلبي في 22 منطقة لتحديد أوجه القصور ومعالجة أي ثغرات محتملة، ولرفع مستوى جاهزية الإستخدام".

أشار نائب مدير التأهب والعمليات في منظمة طهران للوقاية من الكوارث وإدارتها، إلى أهمية التدريب المستمر لمستخدمي المعدات، قائلاً: "يجب على مستخدمي المعدات المنتشرة في المقرات الخضوع لتدريب مستمر، وإعادة تدريب، وممارسة عملية، بحيث لا يقتصر دورهم على مراقبة حالة المعدات فحسب، بل يشمل أيضاً الحفاظ على الجاهزية اللازمة للتشغيل الفعال في حال وقوع حادث".

وأضاف مرادي روزبهاني: "ستُقيّم هذه التدريبات جاهزية معدات ومرافق الإنقاذ والإغاثة، بما في ذلك خيام الإغاثة والقيادة، وأنواع مختلفة من مضخات المياه (مزيلات الرغوة، ومزيلات الحمأة، وغيرها)، وطفايات الحريق، والمولدات الكهربائية، وأبراج الإضاءة، وخلاطات الخرسانة، كما سيتم الاستفادة من قدرات أعضاء منظمة "دوام" وخبراء إدارة الأزمات الإقليميين".

تجدر الإشارة إلى أن هذه التدريبات ستُجرى وفقاً للجدول الزمني وفي جميع قواعد إدارة الأزمات في المناطق الـ 22، وسيتم إرسال التقرير ذي الصلة إلى هذا النائب في موعد أقصاه 48 ساعة بعد كل تدريب.

