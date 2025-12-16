جامعة طهران تطور تقنيات تساهم في خفض استهلاك المياه الزراعية بنسبة 30%

أفادت وكالة مهر للأنباء، كشف مجمع العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران، خلال فعاليات معرض البحث والتكنولوجيا السادس والعشرين، عن ثلاثة منتجات متطورة لشركة تقنية في مجالات إدارة المياه الذكية، والبيوت الزجاجية الذكية، والمنتجات الزراعية والبستانية الذكية.

تجمع هذه الأنظمة بيانات بيئية من خلال دمج أجهزة استشعار محلية دقيقة مع بيانات الأقمار الصناعية، ثم ترسلها إلى مركز التحكم. بعد ذلك، تُصدر أوامر تشغيلية وفقًا لاحتياجات النباتات.

ووفقًا للمجمع، فقد ساهمت طريقة القياس الدقيق والري في الوقت المناسب في توفير ما يصل إلى 23% من استهلاك المياه لعملاء مثل البلديات وهيئات الموارد الطبيعية.

وفي قطاع البيوت الزجاجية الذكية، تقدم هذه التقنية حلًا لمنع الأضرار الناجمة عن الأخطاء البشرية، وذلك من خلال تغطية عمليات الري والرش وتعديل الظروف البيئية تلقائيًا بناءً على الاحتياجات الدقيقة للنبات والمنطقة.

ويُذكر أن منتجات آلاف البيوت الزجاجية في البلاد تُتلف سنويًا بسبب الأخطاء البشرية. وقد حقق هذا النظام زيادة في كفاءة الإنتاج بنسبة 63% على الأقل باستخدام أدوات دقيقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تستخدم أنظمة الحدائق والزراعة الذكية، المصممة خصيصًا لتناسب الخصائص الفريدة للحدائق والمزارع، أجهزة استشعار وتقنيات مراقبة أكثر دقة لتلبية احتياجاتها الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران يتعاون حاليًا مع روسيا لإطلاق خط إنتاج مشترك لهذه الأنظمة المبتكرة.

