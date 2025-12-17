أول معرض دولي للذكاء الاصطناعي في إيران

وأفادت وكالة مهر للانباء بموافقة رسمية من منظمة تنمية التجارة الإيرانية، سيُفتتح هذا المعرض في الفترة من 12 إلى 15 يناير/كانون الثاني 1404، بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الذكاء الاصطناعي، في مقرّ معارض طهران الدولية الدائم.

ويُعدّ هذا الحدث، الذي تنظمه شركة "إيدي تجارت هرمس"، أول تجمع رسمي ومتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، ويَعِدُ بنقلة نوعية في التفاعل بين رواد منظومة الابتكار، والشركات القائمة على المعرفة، والقطاع المالي، والشركات الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي.

حوّلت اللجنة المنظمة للمعرض، التي تُركّز على عرض الإنجازات والمنتجات الوطنية والدولية القائمة على الذكاء الاصطناعي، القاعات 8 و9 و10 و11 ومركز طهران الدولي للمعارض إلى منصة حيوية لعرض الابتكارات المحلية.

وتشمل البرامج الجانبية لهذا الحدث جلسات نقاش متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وورش عمل تعليمية، وفرصًا للتواصل بين الشركات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى منصة الابتكار، ما يُمثّل فرصة ذهبية لتعزيز الشراكات التجارية وتبادل المعرفة من مختلف أقسام المعرض.

ونظرًا للنمو الملحوظ للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وانتشار هذا الابتكار في مختلف الصناعات، يُمكن أن يُحفّز هذا المعرض استثمارات ضخمة وتصدير التقنيات المحلية. للتسجيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.iranaiexpo.com.

/انتهى/