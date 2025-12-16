غريب آبادي: حرب الـ 12 يوما زادت التضامن الاسلامي وعززت الوحدة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، الذي سافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة تحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وناقشا معاً مختلف القضايا.

وناقش كاظم غريب آبادي وحسين إبراهيم طه، خلال اجتماعهما اليوم، التطورات في العالم الإسلامي، وجرائم الكيان الصهيوني، ومجالات تعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة التعاون الإسلامي.

في معرض حديثه عن جرائم الكيان الصهيوني ضد شعب غزة وعدوانه على دول أخرى في المنطقة، أكد غريب آبادي أن الكيان الصهيوني المحتل، بدعم من الولايات المتحدة وبناءً على حسابات خاطئة، شنّ هجومًا عسكريًا على إيران، لكنه قوبل بردٍّ إيراني قوي.

وأشاد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية بجهود الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران والدفاع عن القضية الفلسطينية، لا سيما خلال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب غزة، وأضاف أن عدوان الكيان الصهيوني على إيران زاد من التضامن بين الدول الإسلامية، وعزز الوحدة الوطنية للإيرانيين، وأوضح للجميع أن الكيان الصهيوني هو العدو الرئيسي لشعوب المنطقة وللسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

في إشارة إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد شعب غزة المظلوم، دعا نائب وزير الخارجية الايراني إلى رصد وتوثيق جرائم هذا الكيان لتقديم مرتكبيها والمتواطئين فيها والمتعاونين معها إلى العدالة.

وفي إشارة إلى مبادرة إيران بتقديم قرار خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية بمناسبة الذكرى المئوية والخمسمائة لمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله سلم، دعا غريب آبادي أمانة منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل جهد خاص لتسجيل هذا الحدث رسميًا لدى اليونسكو.

كما أعلن أنه نظرًا لأهمية قضية الأسرة بالنسبة للدول الإسلامية، ستستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤتمرًا في إطار منظمة التعاون الإسلامي خلال الأشهر المقبلة حول موضوع الحركة العالمية لدعم الأسرة.

أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنظمة، مثمناً دعم ايران الخاص لها، ومؤكداً التزام المنظمة بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدفاع عنها.

كما دعا إلى مواصلة دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرسالة منظمة التعاون الإسلامي وأهدافها وجهودها.