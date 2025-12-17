أوربان: الاتحاد الأوروبي خالف القانون للاستيلاء على الأصول الروسية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة تاس، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده ستتخلى عن مبدأ "التعاون المخلص" بسبب ما يعتبره انتهاكاً لهذا المبدأ من جانب الاتحاد الأوروبي في تعامله مع قضية الأصول الروسية المجمدة.

وقال: "التزمت المجر بمبدأ التعاون المخلص فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة، لكن الاتحاد الأوروبي ردّاً على ذلك، سلب المجر حقوقها. في رأيي، من الآن فصاعداً، المجر غير ملزمة بالالتزام بمبدأ التعاون المخلص، لأن الطرف الآخر رفضه".

كما صرّح رئيس الوزراء المجري بأن قادة الاتحاد الأوروبي انتهكوا قواعد الاتحاد باقتراحهم اتخاذ قرار بشأن الأصول المالية الروسية ليس بالتوافق، بل بالتصويت بأغلبية مؤهلة.

وقال أوربان: "هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ التعاون المخلص في المناقشات المتعلقة بالعقوبات، ويُعتبر خروجاً خطيراً عن المألوف".

وقد قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تجميد أصول موسكو لأجل غير مسمى. وتأمل المفوضية الأوروبية في البتّ في مصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو خلال اجتماعها المقرر عقده يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول.

