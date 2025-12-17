بلدية طهران تتسلم أول عربة مترو صينية

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، بشأن استيراد عربات مترو الأنفاق من الصين: "وصلت أول عربة قطار إلى الصين، ونسعى لنقلها إلى طهران".

وأضاف: "ستصل هذه العربة إلى طهران خلال الشهرين المقبلين، وسيتمّ إضافتها إلى خطوط المترو".

وفيما يتعلق باستيراد الحافلات الكهربائية من الصين إلى طهران، قال زاكاني: "وصلت 110 حافلات كهربائية و57 حافلة ديزل ذات كابينة مزدوجة إلى الجمارك، وسيتمّ تخليصها تدريجياً قبل دخولها إلى طهران".

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، وصلت 390 حافلة كهربائية إلى العاصمة من الصين، وهي تُقدّم خدماتها للمواطنين. كما تمّ توقيع عقد مع شركة صينية لاستيراد 400 حافلة ذات كابينة مزدوجة، وبعد وصول الدفعة الأولى من هذا العقد، والتي تضمّ 57 حافلة، سيتمّ إضافة الحافلات المتبقية تدريجياً إلى أسطول حافلات العاصمة.

بحسب ما أُعلن سابقًا، يشمل عقد استيراد 630 عربة مترو من الصين 90 قطارًا مؤلفًا من سبع عربات، صُممت وصُنعت وفقًا لأحدث المعايير العالمية، فضلًا عن تعزيز السلامة. تتميز هذه القطارات بتصميم ذكي متكامل، يشمل مكونات العربات وعمليات الصيانة والإصلاح، وتُصنف ضمن سلسلة القطارات الذكية.

وقد رُوعيت أحدث المعايير البيئية العالمية في تصميم واختيار المواد الخام، وصولًا إلى إنتاج هذه العربات. كما رُوعيت مبادئ بيئة العمل والتصميم الداخلي بدقة، ما يُضفي على القطارات الجديدة كفاءةً أعلى بكثير من سابقاتها.

