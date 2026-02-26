افتتاح أول حديقة للعلوم والتكنولوجيا الحضرية في طهران، في حديقة "الولاية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أُقيم حفل افتتاح حديقة العلوم والتكنولوجيا الحضرية التابعة لبلدية طهران صباح اليوم، بحضور كل من علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران، وسجاد محمد علي نجاد، نائب وزير المالية والاقتصاد في بلدية طهران ورئيس مجلس إدارة منظمة التقنيات الجديدة والابتكار الحضري في بلدية طهران، وأحمد صادقي ومهدي بابائي، عضوي مجلس مدينة طهران، وعدد من مديري وزارة الجهاد الزراعي، وممثلين عن شركات التكنولوجيا والمعرفة في ولاية بستان.

أنشأت بلدية طهران مجمع العلوم والتكنولوجيا الحضرية على مساحة ٢٥٥٥ مترًا مربعًا، وذلك بهدف تطوير بيئة الابتكار الحضري وإنشاء وحدات تكنولوجية. يتألف المجمع من ثلاثة مبانٍ منفصلة، بالإضافة إلى تنسيق الحدائق والإضاءة، ويضم بنية تحتية إدارية وفنية وداعمة متكاملة.