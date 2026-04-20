بقائي: مسألة نقل اليورانيوم الى الخارج ليست مطروحة على الطاولة وسنواصل الدفاع عن أنفسنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين في إشارة إلى التطورات الأخيرة: لقد شهدنا العديد من التطورات على الساحة الدبلوماسية. وكان التركيز منصبًا على المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب.

الهجوم الأمريكي على سفينة إيرانية يُعد انتهاكًا لوقف إطلاق النار

وفيما يتعلق بتهديد ترامب بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية مجددًا وموقف إيران، قال: لم نتخذ قرارًا بشأن الجولة القادمة من المفاوضات. وفيما يخص القضية الرئيسية، فقد أشرتم إلى جانب من الواقع المتناقض، وهو أن الولايات المتحدة، بينما تدّعي الدبلوماسية، تمارس سلوكيات لا تدل بأي حال من الأحوال على جدية في السعي وراء عملية دبلوماسية. منذ بداية وقف إطلاق النار، واجهنا خرقًا من أمريكا لالتزاماتها وإنكارًا لها. ففي البداية، زعمت أن لبنان ليس طرفًا في وقف إطلاق النار، بينما كان موقف باكستان واضحًا. وبعد التوصل إلى تفاهم، شهدنا تحركات بحرية في مضيق هرمز. وقبل ساعات، هاجمت سفينة، وهو ما يُعد انتهاكًا لوقف إطلاق النار. هذا مثال على عمل عدواني. إن السلوك لا يتوافق مع الأقوال، ولا يزيد إلا من شكوك إيران في العملية برمتها. ستتخذ إيران القرار اللازم بعناية، مع مراعاة مصالحها الوطنية، بشأن الاستمرار في هذا المسار.

لن ننسى أن أمريكا انتهكت الدبلوماسية مرتين

وفيما يتعلق باحتمالية وقوع هجوم آخر خلال المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: لا يمكننا بالتأكيد أن ننسى التجربة المكلفة التي مررنا بها في العام الماضي. لا يمكننا أن ننسى للحظة أن أمريكا انتهكت الدبلوماسية مرتين. ستتابع جميع مكونات إيران أي عملية بكل قوة. يجب علينا توخي الحذر من مناورات العدو في العمليات الدبلوماسية، وهذا واجب حكيم يقع على عاتق فريق التفاوض ومنظومة الحكم بأكملها.

يجب على المجتمع الدولي محاسبة أمريكا والكيان الصهيوني

فيما يتعلق بحادثة السفن في مضيق هرمز، صرّح بقائي قائلاً: أولاً، كل ما يحدث في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة للعمل العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني. قبل الحرب العدوانية، كان مضيق هرمز آمناً. يجب على المجتمع الدولي محاسبة أمريكا والكيان، وعليهم الحذر من قلب الأدوار بين الجاني والضحية. ثانياً، تُجري سلطاتنا تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان هذا الحادث من جانبنا أم لا.

استعداد القوات المسلحة للرد على مغامرات العدو

فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار، أوضح قائلاً: لا نؤمن بالمواعيد النهائية أو الإنذارات النهائية لحماية المصالح الوطنية الإيرانية. لم نبدأ هذه الحرب. اتخذنا إجراءات في يونيو ومارس للدفاع عن سيادة إيران، وأعلنّا أننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا كلما اقتضت مصالح إيران ذلك. إذا أقدمت أمريكا وإسرائيل على مغامرة جديدة، فإن قواتنا المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للرد.

وفيما يتعلق بالمقترح الأمريكي الجديد لإيران، أضاف بقائي: "بعد أن قدمت الولايات المتحدة في البداية خطة من 15 نقطة، قدمنا مقترحنا على 10 بند. وبناءً على هذه النقاط، ومع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الطرف الآخر، عُقدت مناقشات تفصيلية في إسلام آباد، وأسفرت نتائجها عن حزمة تمت مراجعتها خلال زيارة المشير عاصم منير إلى طهران. من الطبيعي أن يُعرب كلا الجانبين عن وجهات نظرهما في عملية التفاوض. إن ذكر عبارة "مقترح جديد" ليس بالأمر الجديد، لأن مواقفنا واضحة تمامًا، وعلى عكس الطرف الآخر الذي يُغير مواقفه ومطالبه باستمرار، ويُطلق تصريحات متناقضة في وسائل الإعلام، فقد كنا ثابتين في عملية التفاوض لأننا نعرف ما نقبله وما لا نقبله. مواقفنا معقولة وعادلة، والعديد مما قيل في وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية مجرد تكهنات ولا يمكن تأكيدها."

أمريكا لا تُبدي جدية في العملية الدبلوماسية

وفيما يتعلق بادعاء إرسال فريق أمريكي إلى باكستان والثقة بواشنطن، أضاف: "أساسنا طبيعي، وهو انعدام الثقة بأمريكا. نتخذ قراراتنا بناءً على مصالحنا الخاصة. يجب أن نتصرف في أي عملية بطريقة تضمن تنفيذ آلياتنا. زيارة المسؤولين الأمريكيين مرتبطة بمصالحهم الشخصية. لا نرى أي مؤشرات على جدية أمريكا".

وبخصوص المقترح الأمريكي، الذي ورد في بيان المجلس الأعلى للأمن القومي وقُدِّم خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، وما إذا كانت هذه الدراسات قد اكتملت، قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "الدراسات جارية".

وفي إشارة إلى خرق وقف إطلاق النار في لبنان، قال بقائي: "الطرف الآخر يُلقي باللوم باستمرار على إيران، بدلاً من الاعتراف بتقصيره. منذ بداية وقف إطلاق النار، كانت الولايات المتحدة مسؤولة بشكل واضح عن تنفيذ التزاماتها المهمة". في الأيام القليلة الماضية، حين كان من المفترض إرساء وقف إطلاق النار في لبنان وفتح مضيق هرمز، رأينا الولايات المتحدة تواصل حصارها البحري لإيران. وهذا دليل على عدم جدية الولايات المتحدة في العملية الدبلوماسية.

وفي إشارة إلى العلاقات مع الصين وروسيا خلال الحرب، صرّح قائلاً: "إن الشعب الإيراني هو الضامن الوحيد لأمن إيران. لا شك أن للدول مسؤوليات، ومسؤولية أعضاء مجلس الأمن أكبر. نشكر روسيا والصين على استخدامهما حق النقض (الفيتو) ضد قرارٍ كان مناهضاً للسلام. نحن على اتصال دائم مع الصين وروسيا، ونعتقد أن من مصلحة المجتمع الدولي محاسبة الولايات المتحدة والنظام على انتهاكهما للقانون..نعم. سواء في لبنان أو في الحصار البحري المفروض على إيران والهجوم على سفينة تجارية، وهو ما يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بدور إيران في حل النزاع بين باكستان وأفغانستان، أضاف بقائي: إيران دولة محبة للسلام، ورغبتنا الصادقة هي إرساء السلام والاستقرار في المنطقة المحيطة. ولن نتردد في تقديم أي مساعدة ممكنة للبلدين.

وبخصوص الاجتماع الرباعي بين تركيا والسعودية وباكستان ومصر، والمطالبات المتعلقة بمضيق هرمز، تابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: اتصالاتنا مع هذه الدول مستمرة. وفيما يخص مضيق هرمز، فإن ما فعلته إيران كان متوافقًا مع القانون الدولي. لقد استخدمت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مضيق هرمز لشن عدوان. وفي حال العدوان العسكري، يحق لبلادنا الرد. جزء من مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وقد اتخذت إيران إجراءً دفاعيًا. صحيح أن دولًا كثيرة عانت، لكن ليس من الصواب إلقاء اللوم على إيران. يجب عليهم محاسبة الطرف المسؤول عن هذا الوضع

سنبذل كل ما يلزم لحماية إنجازاتنا.

وقال بشأن اليورانيوم المخصب ونقله إلى الخارج: كما أن حياة الإيرانيين ثمينة ومقدسة لدينا، فإن كل ما يُعتبر ملكًا لإيران ثمين لدينا، وعلينا العمل على حمايته. إن القضية النووية والعلوم والمعرفة التي تُشكل أساس إنجازات إيران النووية مثالٌ على جهود إيران للوصول إلى أعلى المستويات العلمية. إن حماية إنجازاتنا، سواء في المجالات النووية أو العلمية أو الصناعية، أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وعلينا أن نفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك.

وتابع المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: كانت جامعاتنا ومراكزنا الصناعية من الأهداف الرئيسية للعدو خلال هذه الفترة، وهذا يدل على أن العدو يُعارض رفاهية الإيرانيين وتقدمهم. لم يكن نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة خيارًا مطروحًا لدينا، لا في هذه المرحلة من المفاوضات ولا قبلها.

وفيما يتعلق بالتفاؤل بشأن المفاوضات، أضاف بقائي: نحن لسنا متفائلين، بل واقعيون. لقد جعلتنا تجارب الستين عامًا الماضية واقعيين للغاية، لدرجة التشاؤم الشديد حيال نهج أمريكا. والتشاؤم تجاه العدو هو عين العقلانية.

وفيما يتعلق بادعاء ترامب بشأن المكالمة الهاتفية مع إيران ونبرته الحادة، أضاف: في الأساس، لم تُتح ولن تُتاح مثل هذه الفرصة لمن يريد أن يكون عدوانيًا ويصرخ في وجه الوفد الإيراني.

وسيطنا الوحيد حاليًا هو باكستان

وفيما يخص وساطة مصر، صرّح بقائي: وسيطنا الوحيد حاليًا هو باكستان. تبذل دول أخرى جهودًا جيدة وتتواصل معنا، لكن باكستان تتابع هذه العملية حاليًا. من المهم بالتأكيد أن يحافظ الوسطاء على مصداقيتهم. إن خيانة العملية الدبلوماسية تعني التشكيك في مصداقية الوسيط.

في معرض حديثه عن سبب حضور فانس في المفاوضات وتردد أمريكا، صرّح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي قائلاً: "لا شك أن الخلافات الداخلية الأمريكية تُعدّ من العوامل الحاسمة في سلوك أمريكا. فجزء كبير من المجتمع الأمريكي يعارض الإجراءات غير القانونية التي يتخذها مسؤولو حكومته. وتُثبت التقارير الإعلامية أنهم لا يرون أن المسار المُختار يصبّ في مصلحة الشعب الأمريكي. ما نشهده اليوم هو سلوك وارتباك من جانب المسؤولين الأمريكيين. وهذه إحدى المآسي التي شهدناها خلال العام الماضي، والتي أضرت بالدبلوماسية".

وفيما يتعلق بإقرار قانون إدارة مضيق هرمز في البرلمان، قال: "ستتخذ جميع مكونات الحكومة، بما فيها مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي، القرار المناسب بما يخدم مصالح الأمة. وسنتابع هذا العمل بكل تأكيد".

لا تتخذ وزارة الخارجية أي إجراء دون التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة

وفي إشارة إلى تغريدة عراقجي بشأن مضيق هرمز، صرّح قائلاً: من حيث المبدأ، لا تتخذ وزارة الخارجية أي إجراء دون التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة، لا سيما في قضايا بهذه الأهمية. ومن المناسب التذمر من طريقة معالجة هذه القضية. لا يُعقل أن تُعتبر تغريدة من رجل دولة (ترامب)، معروف بتناقضاته، ومن أساليبه استغلال الديناميكيات الداخلية في إيران، هجومًا على الجهاز الدبلوماسي. بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، كان من المقرر تنفيذ التزامات أخرى. لم تكن هذه التغريدة تفاهمًا جديدًا، بل مجرد تأكيد على استعداد إيران لتنفيذ التزاماتها. ووفقًا للتفاهم الذي تم التوصل إليه بعد وقف إطلاق النار في لبنان، كان من المقرر فتح حركة الملاحة التجارية، لكن الولايات المتحدة عرقلت هذه العملية عمليًا.

ردًا على سؤال حول إمكانية التفاوض بشأن قضية الصواريخ في حال انعقاد المفاوضات، أوضح بقائي: كيف خطر هذا السؤال ببالك؟ لا نناقش قدراتنا الدفاعية إطلاقاً، وليست موضوعاً للنقاش.

وفيما يتعلق بشرط إيران المسبق لتطبيع الوضع في مضيق هرمز، أضاف بقائي: يجب أن يراعي أي نقاش نخوضه حول مضيق هرمز السياق الذي نشأ فيه هذا الوضع. قبل الهجوم الأمريكي والصهيوني، لم تكن هناك أي مشاكل في مضيق هرمز. وطالما استمر هذا الوضع، لا يمكننا الحديث من جانب واحد عن تطبيع الوضع. فالسفن وأصحاب البضائع وشركات التأمين غير مستعدين للمرور في ظل هذه الظروف. كما يجب ألا نسمح بتكرار هذه التجربة المريرة. وقد خلصت إيران إلى أنه لأسباب أمنية، من الضروري اعتماد بروتوكول لحركة الملاحة لضمان سلامة هذا الممر المائي على النحو الأمثل.

لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن عقد جولة مفاوضات أخرى

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن غياب فانس عن المفاوضات المحتملة ونهجه فيها: لقد أعلنوا بأنفسهم أنهم سيقدمون تقاريرهم إلى المسؤولين الإسرائيليين خلال المفاوضات. دعونا نعلق على الاحتمالات.

