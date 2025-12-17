مسؤول في حزب الله : لو تجرأت "إسرائيل" لأعلنت عن حجم الخسائر التي تكبدتها من المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الشیخ "البغدادي"، في كلمته اليوم الأربعاء امام "مؤتمر لاهوت المقاومة" الذي عُقد في جامعة الفردوسي في مشهد المقدسة (شرقي ايران) : ماذا يقولون عن الشركات الكبرى التي أفلست وانتقلت من الأراضي الفلسطينية المحتلة؟! وماذا يقولون عن الكراهية العالمية تجاه "إسرائيل" وأمريكا؟!

وتابع : لقد صمدت المقاومة الإسلامية في وجه الحروب المفروضة والواسعة النطاق التي شنها الكيان الصهيوني، من فلسطين ولبنان إلى اليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ هذا الصمود والصبر الكبير في تلك المناطق وخاصة لبنان الذي استمر 66 يوماً، حال دون دخول الكيان الصهيوني حتى القرى اللبنانية، بينما كانت أمريكا تدعمهم بكل قوتها، لكن الضباط والجنود "الإسرائيليين" فروا بعد هزيمتهم.

وأضاف : لقد غزا الکیان الصهيوني أيضاً أراضي اليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمكنت إيران من توجيه ضربات قوية لهم في "تل أبيب" و"بئر السبع" ومناطق أخرى، لدرجة أنهم اقترحوا وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار.

المقاومة لا تقتصر على مواجهة الاحتلال فحسب

وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله لبنان : عندما نتحدث عن المقاومة، يتبادر إلى الذهن أن المقاومة لا معنى لها إلا في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وكأن المقاومة بدون الاحتلال لا معنى لها، بينما في الواقع، تتخذ المقاومة أشكالاً مختلفة، حسب الظروف والاحتياجات الضرورية، بما في ذلك المقاومة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

علما بان المؤتمر الدولي الأول حول "لاهوت المقاومة" بدا عماله في مشهد المقدسة اليوم الأربعاء بالتعاون مع منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية وجامعة فردوسي مشهد، بمشاركة 23 ضيفاً أجنبياً من العراق ولبنان وجنوب إفريقيا وتايلاند والبوسنة والهرسك وتونس وباكستان وأفغانستان وإندونيسيا، وسيستمر لمدة يومين.

/انتهى/