الأونروا تدعو لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة فوراًَ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت الأونروا، تفاقم الأحوال الجوية القاسية الظروف المعيشية المتردية أصلا لآلاف الناس الذين يعيشون في خيام أو مساكن متضررة.

وأشارت إلى أنه بينما الأونروا تواصل دعم العائلات النازحة، تواصل السلطات الإسرائيلية منذ أشهر منع الأونروا من إدخال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة.

ولفتت إلى تقارير تفيد بوقوع وفيات نتيجة انهيار مبانٍ متضررة حيث كانت العائلات تأوي، كما أفادت التقارير بوفاة أطفال جراء البرد القارس.

وشددت على ضرورة وضع حد لهذا الوضع، عبر السماح فورا بدخول المساعدات "على نطاق واسع.

وتسبب المنخفض الجوي الأخير بمضاعفة معاناة أهالي ونازحي غزة بعد الأمطار الغزيرة التي أغرقت خيامهم ودمّرت ما تبقى من منازلهم.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن المنخفضات الجوية أدت إلى وفاة 17 مواطناً، بينهم أربعة أطفال بسبب البرد القارس، بينما توفي الآخرون جراء انهيار المباني.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال حرجاً للغاية، رغم توقف الأعمال القتالية ودخول شحنات من المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن آثار الحرب وبقايا الدمار ما زالت تلقي بثقلها على حياة المدنيين اليومية، وتعيق أي تحسن جوهري في واقع السكان.

وقال النمس: إن الحرب خلفت أزمات إنسانية خانقة شملت تدمير البنى التحتية، ونزوحاً جماعياً واسعاً، ونقصاً حاداً في السلع الأساسية، مضيفاً أن قوافل المساعدات تشكل طوق نجاة مؤقتاً وتخفف جزءاً من المعاناة، لكنها لا تعوض سنوات طويلة من الانهيار، موضحاً أنها حسنت بعض الجوانب، لكنها تبقى غير كافية لاستعادة الاستقرار أو تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأشار إلى أن كميات المساعدات المتدفقة حتى الآن لا تلبي الاحتياجات المتراكمة، منوهاً بأن هناك قيوداً على المعابر، وإجراءات إدارية مطولة، وتأخيرات لوجستية، إضافة إلى ظروف أمنية متغيرة، فضلاً عن الدمار الواسع للبنى التحتية، الذي يضعف قدرة المرافق على التخزين والتوزيع، وهذه العوامل تجعل عمليات التوزيع بطيئة وغير متوازنة بين المناطق.

