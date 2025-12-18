السفير الايراني في انقرة يلتقي رئيس مجموعة الصداقة الايرانية التركية

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى تركيا محمد حسين حبيب الله زاده، رئيس مجموعة الصداقة الايرانية التركية بالبرلمان التركي كيهان تركمان اوغلو لبحث توسيع العلاقات الاقتصادية والتعاون بين محافظات البلدين.

وتم في اللقاء بحث سبل توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وتركيا لا سيما التعاون بين المحافظات بما فيها محافظتي فان التركية واذربايجان الغربية الايرانية وكذلك محافظة غازي عنتاب التركية.

كما تمت مناقشة قضايا من قبيل تطوير الممرات الحدودية والطرق والنقل وبدء عمل القنصلية العامة الايرانية الجديدة في فان ومشروع ربط وتبادل الكهرباء بين ايران وتركيا والمنطقة التجارية المشتركة واقامة اجتنماع اقتصادي للمحافظين الحدوديين لايران وتركيا.