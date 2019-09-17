واعضي: ليس هناك أية قيود على تطوير العلاقات بين طهران وأنقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مكتب الرئاسة الايرانية محمود واعضي التقى صباح اليوم الثلاثاء بوزير الطاقة التركي ونظيره في الجمهورية التركية وناقش معه العلاقات الثنائية بين ايران وتركيا.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بانقرة، اثنى واعظي على جهود تركيا في استضافتها الناجحة للقمة الثلاثية الايرانية والتركية والروسية؛ مؤكدا ان لقاء ومباحثات رئيسي البلدين اتاح فرصا قيمة للوزراء والوفد الايراني المرافق ليناقش مع نظرائه الاتراك آليات توسيع وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وازالة العقبات المحتملة من مساره.

ونوه واعظي الى تحديد حجم الـ 30 مليار دولار سنويا في مجال التبادل التجاري بين طهران وانقرة من قبل الرئيسين الايراني والتركي قبل 5 اعوام، قائلا : انه رغم الحظر الامريكي الجائر لكن هناك فرص وطاقات كثيرة يمكن توظيفها لتحقيق هذا الهدف.

واعلن رئيس لجنة التعاون المشتركة بين ايران وتركيا، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية في توسيع وتمتين التعاون مع تركيا دون ان تواجه اي قيود في هذا الخصوص.

وتابع : انه رغم المشاكل الناجمة عن الحظر الامريكي الجائر لكن سيتم عبر تعزيز نشاطات القطاع الخاص والمبادرات، مواصلة المضي قدما نحو تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس مكتب رئاسة الجمهورية بدور العملة الوطنية ونظام الاتصالات المالية المشتركة، وايضا تطوير مجالات التعاون الثلاثي ومتعدد الاطراف مع سائر الدول المجاورة، ليحقق نقلة نوعية على صعيد العلاقات الاقتصادية وضمان مصالح شعبي البلدين والمنطقة.

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