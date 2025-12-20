  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٩ ص

رسالة تهديد من حنظلة للمسؤولين الصهاينة؛ "تم تحديد أهداف جديدة"

نشرت مجموعة القرصنة "حنظلة" رسالة تحدد فيها قائمتها الجديدة للأهداف التي تستهدفها في الهجمات الإلكترونية ضد شخصيات صهيونية بارزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن قناة روسيا اليوم، أفاد موقع "والا" الصهيوني أن مجموعة القرصنة الشهيرة "حنظلة" نشرت رسالة بعنوان "يوم الحساب ينتظر قتلة الأطفال".

وتؤكد الرسالة، الموجهة إلى سكان الأراضي المحتلة، على ضرورة إدراك أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل هو إجراء انتخابات حرة بمشاركة جميع سكان الأرض المقدسة، من مسلمين ويهود ومسيحيين، دون وجود جماعات متطرفة أو قاتلة للأطفال. وأضافت الرسالة "مع اقتراب عيد الأنوار (حانوكا)، نود معرفة أسماء المسؤولين الصهاينة الذين ترغبون في تلقي معلومات منهم."

كما ذكرت "حنظلة" أسماء إيتمار بن غفير ، وزير الأمن الداخلي، والوزير السابق بيني غانتس، وعضو الكنيست تالي غوتليب، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

وقد نُشرت هذه الرسالة بعد ساعات قليلة من اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت صمته بشأن اختراق هاتفه المحمول من قبل مجموعة "حنظلة".

/انتهى/

رمز الخبر 1966358
یاسر المصری

