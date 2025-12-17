مجموعة "حنظلة" تعلن اختراق الهاتف الشخصي لنفتالي بينيت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف البيان الاختراق بأنه عملية إلكترونية ناجحة، تمثل دليلاً على هشاشة أمن المعلومات لدى القادة الإسرائيليين.

وأفادت المجموعة أن الهاتف المخترق هو من طراز "آيفون 13"، وقد تم استخراج العديد من الملفات منه، تضمنت قائمة جهات اتصال تحوي أسماء كبار المسؤولين، ومراسلات داخلية، ووثائق حساسة، بالإضافة إلى صور شخصية. ومن بين الوثائق المسربة مسودات لرسائل رسمية يعود تاريخ بعضها إلى يوليو 2025.

كما تضمنت البيانات المسربة رسائل وملاحظات ذات محتوى سياسي، تشير إلى خلافات وانتقادات داخل أروقة الكيان؛ ففي أحد المستندات يتم تقييم "وزير الأمن الداخلي" للكيان الصهيوني، ويوصف بأنه يمثل "مخاطرة سياسية" للائتلاف الحاكم.

كما ظهرت أسماء عدد من الوزراء الكبار في سياق مناقشات حول سياسات متعلقة بالأسرى الأمنيين وأدوات اقتصادية ضد حركة حماس، بما في ذلك اقتراحات حول إجراءات مالية في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأكدت مجموعة "حنظلة" في بيانها أن هذه العملية لم تكن تقنية بحتة، بل تضمنت أبعادًا نفسية. وفي هذا الإطار، وصفت الأمن المعلوماتي لكبار المسؤولين الإسرائيليين بأنه "هش"، وطلبت من الصحفيين التواصل معها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) للحصول على مزيد من المعلومات.

ورداً على ذلك، أعلن مكتب "نفتالي بينيت" أن الجهات الأمنية المختطة تتولى التحقيق في الحادث ومتابعته. ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية بشأن نتائج تلك التحقيقات أو تأكيد محتوى الوثائق المسربة بشكل رسمي.

وتدعي وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تقف وراء هذا الهجوم.

يذكر أن نفتالي بينت شغل منصب رئيس وزراء الكيان الصهيوني من عام 2021 حتى عام 2022، قبل أن يتنحى عن السلطة.