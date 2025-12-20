  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥٧ ص

اجتماع مشترك بين سفير إيران لدى العراق ورئيس منظمة المعابر الحدودية العراقية ومحافظ إيلام

اجتماع مشترك بين سفير إيران لدى العراق ورئيس منظمة المعابر الحدودية العراقية ومحافظ إيلام

 التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق برئيس منظمة المعابر الحدودية العراقية ومحافظ إيلام، وأجرى معهما محادثات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد نُوقشت خلال هذا الاجتماع، الذي عُقد يوم الجمعة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببغداد، قضايا تتعلق بالحدود المشتركة لمحافظة إيلام مع المحافظات العراقية المجاورة.

وأعلن عمر الوائلي، رئيس منظمة المعابر الحدودية العراقية، عن اتفاق هام لفتح معبر جيلات الحدودي خلال اجتماعه مع السفير الإيراني وكبار مسؤولي محافظة إيلام.

وبعد الاجتماع، صرّح قائلاً: "تقرر خلال هذا الاجتماع فتح معبر جيلات الحدودي كمعبر جديد بين إيران والعراق".

وصرح قائلاً: "في المرحلة الأولى، سيبدأ تبادل المسافرين عبر هذا المعبر الحدودي بشكل محدود، ثم سيزداد تدريجياً".

وأضاف رئيس المعابر العراقية: "تم الاتفاق أيضاً على تفعيل هذا المعبر كمعبر تجاري في المستقبل، ليكون أساساً للتبادل الاقتصادي بين البلدين".

وأكد الوائلي: "مع افتتاح معبر جيلات، سيُضاف معبر جديد إلى منظومة الحدود العراقية، مما سيعزز التعاون والتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

/انتهى/

رمز الخبر 1966361

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات