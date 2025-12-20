ضبط 30 ألف لتر من الوقود المهرب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العقيد علي أكبر نظري صرّح قائلاً: "استكمالاً لخطة مكافحة تهريب البضائع والعملات، رصدت شرطة المرور، أمس، أثناء قيامها بعملية تفتيش على محور حاجي آباد - بندر عباس، شاحنة صهريج مشبوهة أمامها، فأمرتها بالتوقف".

وأضاف: "أوقف الضباط الشاحنة لفحصها، وخلال التفتيش، عثروا على 30 ألف لتر من وقود الديزل المهرب وصادروها".

وأوضح المسؤول أن القيمة المالية للوقود المضبوط في الشاحنة تبلغ 15 مليار ريال، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، وأضاف: "في هذا الصدد، تم القبض على مشتبه به، وفتحت قضية لإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

