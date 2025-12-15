ايران واقليم كردستان العراق يؤكدان اهمية تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين ، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له، في مدينة أربيل.

وخلال هذا اللقاء، جرى استعراض وتبادل وجهات النظر حول علاقات إيران مع إقليم كردستان العراق، والوضع العام في العراق، وعلاقات أربيل-بغداد، والقضايا الثنائية، بهدف إيجاد حلول للمشاكل القائمة.

وفي الاجتماع، أكد الطرفان على ضرورة تعزيز وتوسيع العلاقات بين إقليم كردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من حسن الجوار والمصالح المشتركة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما تناول الاجتماع الدبلوماسي، الذي حضره أيضاً فوزي حريري، رئيس مكتب رئاسة حكومة إقليم كردستان، وعبدالله آكرة ئي ، ممثل بارزاني في طهران، وشاكر حسين، مسؤول العلاقات بين إقليم كردستان وإيران، وفرامرز أسدي، القنصل الإيراني العام في أربيل، الوضع العام في الإقليم، وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار، وعدد من القضايا المشتركة الهامة.