٢١‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٢:٥١ م

زيادة بنسبة 40% في حجم البضائع المصدرة من حدود أستارا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت الجمارك الإيرانية: أن عدد الشاحنات التي تحمل بضائع التصدير والعبور والتي تغادر حدود أستارا قد زاد بنسبة 40 بالمائة في المتوسط ​​خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالأسبوع الماضي.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الجمارك الإيرانية أعلنت أمس ارتفاع عدد الشاحنات التي غادرت معبر أستارا الحدودي إلى 344 شاحنة، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً.

وبالتزامن مع ازدياد الطلب على الشاحنات المحملة بالبضائع التصديرية والعبورية عبر معبر أستارا الحدودي في الأيام الأخيرة، وما نتج عن ذلك من ازدحام مروري عند هذا المعبر، ارتفع عدد الشاحنات المغادرة بشكل ملحوظ بفضل جهود السلك الدبلوماسي والمنظمات المعنية بالتجارة الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أنه في مثل هذا الوقت من العام، نشهد عادةً زيادة في طلب التجار على تصدير البضائع وعبورها عبر معبر أستارا الحدودي.

/انتهى/

رمز الخبر 1966425
یاسر المصری

