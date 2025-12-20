ايران تعلن استعدادها لتعزيز التنسيق متعدد الأطراف مع الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى عبد الرضا رحماني فضلي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين، مع السيد ليو هاي شينغ، وزير خارجية اللجنة المركزية للحزب الحاكم الصيني.

وفي هذا الاجتماع، اعتبر الجانب الصيني اللقاء الناجح الأخير بين الرئيسين بمثابة دليل استراتيجي لتطوير العلاقات الإيرانية الصينية مستقبلاً، وأكد استعداد الحزب الحاكم الصيني لتعزيز التبادل مع الأحزاب والمنظمات السياسية الإيرانية لتنفيذ الاتفاقات الهامة التي تم التوصل إليها بين الرئيسين. كما ستدعم الصين بقوة القضايا المتعلقة بالمصالح النووية الإيرانية، وستعمل على تعزيز التواصل الاستراتيجي.

واضاف أن تعميق تبادل الخبرات في مجال الحوكمة سيعزز التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارات، ويسهم في التنمية المستدامة والمتواصلة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين.

ومن جانب اخر صرّح السفير الإيراني قائلاً: "يتقدم الجانب الإيراني بالشكر للصين على دعمها القيّم، وهو على استعداد للعمل معها لتسريع وتيرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال العام المقبل، الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين، والذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقال تُعدّ هذه فرصة سانحة لتسريع تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمها الرئيسان، وتعزيز التبادل والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتواصل الشعبي والقضايا المحلية، ودعم المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية. وتُبدي الأحزاب والمؤسسات السياسية الإيرانية استعدادها لتعزيز التبادل مع الحزب الشيوعي الصيني.

وتابع القول تؤيد إيران رؤية بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، والمبادرات العالمية الأربع التي طرحها الرئيس شي جين بينغ، وهي على استعداد لتعزيز التنسيق متعدد الأطراف مع الصين، والعمل على إرساء نظام دولي أكثر عدلاً."

