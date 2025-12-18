  1. إيران
  العلوم
١٨‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٥:١٠ م

ايران والصين تبحثان تدعيم التعاون العلمي والتعليمي

تمت مناقشة سبل تدعيم التعاون العلمي والتعليمي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجامعة العلوم الطبية بجنوب الصين وذلك في اللقاء الذي ضم وفد من الجامعة ومستشار مساعد التعليم بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار وفد من جامعة العلوم الطبية بجنوب الصين، طهران في الفترة 12-16 الجاري للتعرف على الطاقات العلمية والتعليم الطبي لايران ودراسة مجالات توسيع التعاون الثنائي.

وقد التقى اعضاء الوفد، مستشار مساعد التعليم بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي حميد اكبري وعدد من مدراء شؤون التعليم بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء اعطى اكبري شرحا عن قدرات نظام التعليم الطبي في البلاد واعتبر صياغة وتبادل مذكرة تفاهم بين الجامعة الصينية ونظيرة لها في ايران خطوة مهمة لاقامة وتوسيع التعاون العلمي والتعليمي.

اما رئيس وفد جامعة العلوم الطبية بجنوب الصين جان تشون، فقد شرح انشطة جامعته وتعاونها الدولي.

