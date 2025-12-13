إلغاء 8 رحلات جوية من وإلى مطار الأهواز الدولي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الضباب الكثيف وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية يوم السبت 13 ديسمبر، أدّيا إلى اضطرابات في جدول رحلات مطار الأهواز. ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف الجوية حتى منتصف الأسبوع في معظم مناطق المحافظة، لا سيما المناطق الغربية والجنوبية والوسطى، ما سيؤثر بشكل كبير على تأخير أو إلغاء بعض الرحلات الجوية القادمة إلى مطار الأهواز والمغادرة منه.

وقد أُلغيت ثماني رحلات جوية قادمة إلى مطار الأهواز ومغادرة منه اليوم، منها أربع رحلات قادمة وأربع رحلات مغادرة.

ومن بين الرحلات الملغاة المتجهة إلى طهران، نذكر رحلة خطوط قشم الجوية (QSM 1211) المقررة الساعة 7:30 صباحًا، ورحلة خطوط وارش الجوية (VRH 5853) الساعة 8:00 صباحًا، ورحلة خطوط أطلس الجوية (ATS 6149) الساعة 8:45 صباحًا، بالإضافة إلى رحلة خطوط آتا الجوية (TBZ 5628) المقررة الساعة 5:00 مساءً. بالإضافة إلى هذه الرحلات، تم تعليق رحلة كارون رقم KRU 2619، المقرر إقلاعها إلى طهران الساعة 6:00 صباحًا، حتى إشعار آخر، على الرغم من قبولها ركابًا.

وفيما يخص الرحلات القادمة إلى مطار الأهواز، تم إلغاء أربع رحلات من طهران. شملت هذه الرحلات: رحلة قشم الجوية (QSM 1210) المقرر وصولها الساعة 6:45، ورحلة وارش (VRH 5852) الساعة 7:00، ورحلة أطلس (ATS 6148) الساعة 7:45، ورحلة آتا (TBZ 5627) المقرر وصولها الساعة 4:00 مساءً، وقد تم إلغاء جميعها بسبب سوء الأحوال الجوية.

