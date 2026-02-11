  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
١١‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٢:٠٩ م

الرئيس الباكستاني  يهنئ بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية

هنأ آصف علي زرداري، قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة، وذلك عبر رسالة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "X".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أكد الرئيس الباكستاني في رسالته على أن باكستان وإيران تربطهما علاقة متينة راسخة في التاريخ واللغة والثقافة والجغرافيا المشتركة، والتي ازدادت قوةً وديناميكيةً على مر السنين.

