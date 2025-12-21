صربيا: العلاقات مع إيران في مستوى جيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى دوسان كوزارو، وزير خارجية جمهورية صربيا، يوم الأحد، مع محمد صادق فضلي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى صربيا.

وأفاد موقع وزارة الخارجية الصربية أن كوزارو رحّب بالسفير الجديد وتمنى له التوفيق في مهامه، مؤكدًا له أن الجهود المشتركة ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

واتفق الطرفان على أن العلاقات الثنائية بين البلدين في مستوى جيد، وتتسم بدرجة عالية من الاحترام المتبادل.

وشكر كوزارو السفير الإيراني على موقفه المبدئي بشأن وحدة أراضي جمهورية صربيا وسيادتها، وأكد التزام صربيا بالاحترام الدائم للقانون الدولي.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية الصربي على الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في مجالات أخرى، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة، مستلهماً ذلك من الأمثلة الناجحة للتعاون في المجالات الثقافية والتعليمية، مثل منح المنح الدراسية للدراسة في صربيا.