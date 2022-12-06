أمير عبداللهيان يأمل ان تشهد العلاقات الإيرانية الصربية توسعًا كبيرًا بالتنسيق بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان، في لقاء مع رئيس برلمان جمهورية صربيا فلاديمير أورليتش اخر مستجدات القضايا التي تهم البلدين خاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

ونقل أمير عبد اللهيان تحيات رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى نظيره الصربي، واعتبر ان تشكيل الجولة الجديدة للبرلمان الصربي الإيراني ومجموعة الصداقة في برلمان صربيا مهم جدا لإزالة العقبات وخلق منصة لتحسين العلاقات، وينبغي على طرفين أن يستفيدا من قدراتهم القيمة.

وقيم وزير خارجية بلادنا مستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية على أنه ممتاز وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية توسعًا كبيرًا بالتنسيق بين البلدين.

وأعلن رئيس برلمان جمهورية صربيا، فلاديمير أورليش، في هذا الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية - الإيرانية في برلمان صربيا، عن الأهمية الكبيرة لتوسيع مستوى التعاون مع إيران خلال البرلمانين في تمهيد الطريق .

كما أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية الإيرانية في هذا الاجتماع عن ارتياحه للاجتماع مع وزير خارجية بلادنا، وأشار إلى التعاون السابق بين مجموعات الصداقة البرلمانية في البلدين والتبادل البرلماني لمواصلة التعاون وتحسين العلاقات بين البلدين.

كما حضرت الجلسة سارا فلاحي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي.

كما التقى وزير خارجية بلادنا بوزيرة الزراعة والغابات وإدارة المياه الصربية، جيلينا تاناسكوفيتش، بعد ظهر يوم الاثنين.

وأعرب وزير خارجية بلادنا عن أمله في اتخاذ القرارات اللازمة خلال انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بشأن مجالات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الزراعة.

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