وزير الرياضة الايراني: لا توجد مشكلة في إصدار التأشيرات لأعضاء المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد دنيا مالي، على هامش زيارته التفقدية لمشاريع التنمية الرياضية في مدينة آمل بمحافظة مازندران شمال ايران، أنه لا توجد مشكلة في إصدار التأشيرات لمشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم، مضيفًا: ستشارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المنافسات بكامل طاقتها، ولا جدوى من الضجيج السياسي المثار في هذا الشأن.

وصرح قائلًا: ليس لدينا أي مشكلة في مجال التأشيرات، وقد أثرتُ هذه المسألة في اجتماع الحكومة . يمكن للجميع أن يثقوا بأننا سنشارك في كأس العالم بكامل طاقتنا.

وفي إشارة إلى التزامات الدولة المضيفة، أضاف وزير الرياضة والشباب: "الأمريكيون ملزمون بإصدار تأشيرات لجميع الفرق، ولن يُسمح لهم بالانخراط في أي تحركات سياسية بشأن هذه المسألة. أُعلن ذلك بثقة تامة."

وقال دنيا مالي: "لقد جرت مفاوضات مطولة ومفصلة خلال الأيام الماضية، وقد حصلنا على وعود جيدة للغاية. حتى في إدارة هذه العمليات، تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة، وطُلب من الطرف الآخر الالتزام بتعهداته."

كما أكد بخصوص مباراة إيران ومصر في سياتل: "نبذل قصارى جهدنا لضمان إقامة هذه المباراة في إطار رياضي بحت، وخلوّ الملعب من أي رموز غير رياضية. كما نتواصل مع الفيفا لتهيئة الظروف اللازمة لإدارة المدينة لاحترام ثقافة وظروف الدول الإسلامية."

وقال وزير الرياضة والشباب: "تعمل جميع الوكالات مع وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم حتى يتمكن المنتخب الوطني من خوض مباريات تجريبية مناسبة واقامة معسكرات تدريبية مواتية في أفضل الظروف ودخول المنافسات بجهوزية تامة".

