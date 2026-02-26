  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٤١ ص

إيران تُقدّم احتجاجًا رسميًا لهولندا بشأن تهريب مواد محظورة إلى إيران

نقل دبلوماسي هولندي احتجاج إيران الرسمي إلى هولندا بشأن تهريب مواد محظورة إلى إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إبلاغ السفير الهولندي لدى طهران، إميل فريدريك دوبون، باحتجاج إيران الشديد عقب قيام دبلوماسي هولندي بمحاولة تهريب مواد محظورة إلى إيران.

وأوضحت وزارة الخارجية، أثناء نقلها الاحتجاج الرسمي إلى السفير الهولندي، أن الشحنة المصادرة التي كانت بحوزة الدبلوماسي الهولندي تحتوي على مواد يحظر استيرادها واستخدامها بموجب قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن الإجراءات المتخذة بشأن هذه الشحنة استندت إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بما في ذلك المادة 36، الفقرة 2، وتم تطبيق جميع البروتوكولات ذات الصلة في هذا الشأن.

كما تم التذكير بأنه، وفقًا للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، "يلتزم جميع الأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات وحصانات باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية".

وقد تقرر أن يقوم السفير الهولندي بإبلاغ حكومته باعتراضات إيران وضرورة التزام الدبلوماسيين الهولنديين بالقواعد الدولية ذات الصلة واحترام القوانين المحلية في أقرب وقت ممكن.

جواد ماستری فراهانی

