٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٤١ ص

ضباط صهاينة يعترفون بقوة حماس في غزة

أعرب ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اليأس وانعدام الأمل، معترفين بقوة حماس.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الضباط الإسرائيليين المتمركزين على الخط الأصفر في قطاع غزة يشعرون بيأس عميق وهزيمة.

ويشير التقرير إلى أن حماس أعادت تنظيم صفوفها وعززت بنيتها التحتية.

ويؤكد التقرير كذلك أن قوات حماس تتقدم بشجاعة في قطاع غزة، وقد استعادت السيطرة عليه فعلياً. فبعد 300 يوم من الحرب، تعيد حماس بناء نفسها.

وأضافت يديعوت أحرونوت أنه بينما يتباهى الجيش الإسرائيلي بالنصر، فإن قوات المقاومة تعيد بناء نفسها، وأن تداعيات عملية طوفان الأقصى امتدت من غزة إلى واشنطن.

