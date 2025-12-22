ميرشايمر: كان ترامب مرتبكا للغاية في إعلان وقف إطلاق النار مع إيران

وكالة مهر للأنباء: بدأ المنظر الأمريكي البارز جون ميرشايمر مقابلته مع بودكاست ماكس أوت في ألمانيا، والذي بُثّ على قناة فایننشال‌وایز على يوتيوب، بالقول: "وجّهت إيران ضربة قوية لإسرائيل في صراع يونيو".

ردًا على تعليق المذيع قائلًا: "هذا ليس ما نسمعه في ألمانيا"، أضاف: "السبب هو عدم وجود إعلام حر في ألمانيا". في ألمانيا، عندما يتعلق الأمر بجميع القضايا، وخاصة إسرائيل، لا يُسمح لك بقول ما تشاء عنها، لذا تُردد الرواية الإسرائيلية باللغة الألمانية، وهي أن إسرائيل لم تتكبد خسائر كبيرة وحققت نصرًا عظيمًا على إيران. لكن الحقيقة هي أن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة. علاوة على ذلك، إذا تذكرتم، فقد استمرت تلك الحرب 12 يومًا فقط، وفي الأيام الأخيرة منها، كانت إسرائيل على وشك استنفاد منظومات الدفاع الصاروخي لمواجهة الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية.

وأكد ميرشايمر: هذا أمر بالغ الأهمية. كما أن الإيرانيين كانوا يزدادون مهارة وكفاءة في استخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة لاختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية. وتشير جميع الأدلة إلى أنهم كانوا حريصين للغاية على إنهاء حرب الأيام الاثني عشر. لم يرغبوا في استمرار الحرب لأنهم أدركوا أن الإيرانيين يمتلكون مخزونًا ضخمًا من الصواريخ الباليستية وأنهم يواصلون إلحاق الضرر بإسرائيل.

... أوضح قائلاً: "يجب أن تعلموا أن كثيرين اعتبروا موافقة الإيرانيين على وقف حرب الأيام الاثني عشر خطأً. فقد ظنوا أن الإيرانيين قد أخذوا زمام المبادرة تدريجياً. وكان الضرر الذي ألحقه الإيرانيون بإسرائيل أكبر بكثير من الضرر الذي ألحقه الإسرائيليون بإيران. وبناءً على هذا المنطق، كان ينبغي على إيران مواصلة الحرب. لذا، أقول لمن يظن أن إسرائيل حققت نصراً عظيماً: تذكروا أن إيران تمتلك ترسانة صاروخية ضخمة؛ لقد تعلمت الكثير من حرب الأيام الاثني عشر، وبإمكانها سحق إسرائيل مجدداً".

وأشار المحلل الأمريكي البارز إلى: "إضافةً إلى ذلك، هناك مسألة لا ينبغي الاستهانة بها، وهي أن أحد أسباب تردد إدارة ترامب الشديد في إنهاء الحرب بعد اثني عشر يوماً هو وجود حديث في إيران عن إغلاق الخليج الفارسي ومضيق هرمز؛ فمثل هذه الخطوة من شأنها أن تثير قلقاً بالغاً لدى أمريكا".

إذا ما دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل في حرب مع إيران مجدداً، فلن تقتصر الخسائر على إسرائيل فحسب، بل ستواجه أيضاً خطراً جسيماً يتمثل في إغلاق الخليج الفارسي، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وعند سؤاله عما إذا كان هناك حل لهذا المستوى من الفوضى في الشرق الأوسط حالياً، وكيف ستتطور الأمور، أجاب: لا، قطعاً لا. إذا نظرنا إلى الإسرائيليين، فبالرغم من وقف إطلاق النار في لبنان، ما زالوا يقصفون لبنان ويرفضون مغادرة جنوب البلاد، وتشير كل الدلائل إلى أنهم لا ينوون الانسحاب في المستقبل القريب. وينطبق الأمر نفسه على سوريا؛ إذ يواصل الإسرائيليون قصف سوريا بحرية، وهناك تقارير عن وجود دبابات إسرائيلية على مشارف دمشق، وتشير الدلائل إلى أنهم يعتزمون البقاء في جنوب سوريا.

وتابع ميرشايمر: انظروا إلى غزة؛ قد يجادل البعض بأن الإبادة الجماعية هناك قد توقفت مؤقتاً، لكن من الواضح وضوح الشمس أنهم مصممون على التطهير العرقي، وإذا لم يتمكنوا من ذلك، فسيواصلون قتل الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحقهم. وهم يسعون لتحقيق الهدف نفسه في الضفة الغربية المحتلة. إنهم يُلحقون معاناةً شديدةً بالفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية، ولا أمل في التوصل إلى اتفاقٍ ذي معنى بين الإسرائيليين والفلسطينيين. يحاول ترامب الادعاء بأنه أنهى الحرب في غزة وحقق السلام في الشرق الأوسط، لكن هذا غير صحيح. فالحرب لم تنتهِ بعد. الأمل الوحيد هو أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم المستقلة ونوعٍ من الاستقلال، لكن هذا لن يحدث لأن نتنياهو صرّح مؤخرًا، بالمناسبة، بحضور المستشارة الألمانية، بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة. إنه يريد طردهم من غزة والضفة الغربية المحتلة.

هناك كل هذه المشاكل، ثم نعود إلى إيران؛ كما قلت، لم تُهزم إيران. إيران لا تزال سليمة. لا تزال تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم، والإسرائيليون يتحدثون عن مهاجمة إيران مجددًا! لذا، عندما نجمع كل هذه الظروف، الظروف في غزة ولبنان وسوريا والظروف المتعلقة بإيران، يصعب تصور السلام أو الاستقرار في الشرق الأوسط في المستقبل القريب. أجاب ميرشايمر أيضًا على السؤال: "بالنظر إلى الاضطرابات والاحتجاجات الداخلية في إسرائيل، هل هناك أي أمل في تشكيل حكومة رشيدة أو معتدلة؟" وأضاف: "لا. لقد تحول مركز الثقل في إسرائيل بثبات نحو اليمين مع مرور الوقت، وفكرة أن بنيامين نتنياهو حالة شاذة وأن حكومة يسارية أو معتدلة قادرة على إصلاح الوضع في الشرق الأوسط غير صحيحة. يمثل نتنياهو التيار الرئيسي في إسرائيل، ولهذا السبب يُنتخب باستمرار ولم يُعزل. لذا، فإن فكرة أن إسرائيل ستصبح أكثر اعتدالًا في سياستها الخارجية غير واقعية. إسرائيل دولة شديدة النزعة للحرب والعنصرية، ومع مرور الوقت، ستزداد نزعتها للحرب وعنصريتها."

