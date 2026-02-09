مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم سيغيب عن كأس العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء والمنصة الإعلامية الرسمية لنادي قيصري سبور، أُصيب سيد مجيد حسيني في 17 أغسطس/آب 2025، خلال مباراة فريقه ضد "رامس باشاك شهير". بعد المباراة، وبعد فحوصات طبية شاملة، شُخِّصت إصابة اللاعب بالتهاب وتر أخيل، وخضع على الفور لعلاج تحفظي.

إلا أن ماجد حسيني لم يستجب جيدًا لبرامج العلاج والتأهيل، وتفاقمت إصابته تدريجيًا.

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلال مباراة المنتخب الإيراني ضد أوزبكستان، أُصيب اللاعب مجددًا في نفس المنطقة، وتلقى العلاج مرة أخرى. واصل تدريباته ضمن برنامج العلاج والتأهيل، لكن في 28 يناير/كانون الثاني 2026، تعرض لإصابة في نفس المنطقة للمرة الثالثة.

نظراً لعدم استجابة اللاعب للعلاج، واستناداً إلى الإجماع العلمي على عدم فعالية أساليب العلاج التحفظية، وبناءً على تشخيص الأطباء المختصين بضرورة إجراء العملية، خضع ماجد حسيني لعملية جراحية في 5 فبراير 2026 في مستشفى أجيبادم فوليا.

سيغيب ماجد حسيني عن ملاعب كرة القدم لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب التهاب مزمن في وتر أخيل، وهو ما استدعى إجراء العملية.

تجدر الإشارة إلى أنه نظراً لانطلاق بطولة كأس العالم 2026 في يونيو ، لن يتمكن حسيني من مرافقة المنتخب الإيراني في هذه البطولة. وتقع إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا ومصر.

/انتهى/