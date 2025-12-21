طاجيكستان تدعو إلى توسيع التعاون في مجال الطيران المدني مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئتي الطيران المدني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية طاجيكستان، وفي إطار تعزيز التفاعلات الدولية في مجال سلامة الطيران، أُوفد فريق من خبراء هيئة الطيران المدني الإيرانية إلى طاجيكستان لتدقيق وتقييم نظام الإشراف على السلامة في هيئة الطيران المدني الطاجيكية.

وأجرى الفريق الإيراني تقييما ومراجعة داخلية للوضع الراهن لنظام الإشراف على السلامة في طاجيكستان، شملت 8 مجالات تخصصية هي : التشريعات (LEG)، الهيكل التنظيمي وإدارة الطيران المدني (ORG)، إصدار التراخيص والكفاءات البشرية (PEL)، عمليات الطيران (OPS)، الصلاحية الجوية واستمرارية صلاحية الأسطول (AIR)، التحقيق في الحوادث والوقائع الجوية (AIG)، خدمات الملاحة الجوية (ANS)، والمطارات والتسهيلات الأرضية (AGA).

وعلى هامش تنفيذ هذا البرنامج، التقى المدير العام لمكتب السلامة وضمان الجودة في هيئة الطيران المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع رئيس هيئة الطيران المدني في جمهورية طاجيكستان، حيث جرى تبادل الآراء حول سبل تطوير التعاون الثنائي والإقليمي في مجال سلامة الطيران وآليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

