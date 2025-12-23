خطوات أولى نحو التعاون الثقافي والمتحفي بين فارس وطاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد علي شير ظريفي، خلال لقائه مع المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في فارس اليوم الثلاثاء، على عمق الروابط التاريخية والثقافية والحضارية المشتركة بين طاجيكستان وإيران، وصرح قائلًا: "من المقرر إقامة معرض يضم مختارات من أعمال متحف جندي شابور لتاريخ التجارة في المتحف الوطني الطاجيكي بالتزامن مع احتفالات عيد النوروز العالمية".

وأضاف: في المرحلة التالية، سيُقام معرضٌ للأعمال التاريخية والفنية من المتحف الوطني الطاجيكي في أحد متاحف أو مراكز شيراز الثقافية.

كما رحّب المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة فارس بهذا المقترح، قائلاً: إن التفاعلات الثقافية والمتحفية تُشكّل ركائز أساسية لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

واعتبر بهزاد مريدي زيارة نائب مدير المتحف الوطني الطاجيكي إلى شيراز خطوةً هامةً نحو بناء تعاون ثقافي ومتحفي مستدام وهادف بين إيران وطاجيكستان، وصرح قائلاً: "فارس على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق التعاون المتحفي مع طاجيكستان".

وأشار إلى الإمكانيات المتحفية والتاريخية الغنية لفارس، قائلاً: "يُعدّ تنظيم المعارض الدولية المشتركة، والتعاون في مجال ترميم وإعادة تأهيل المعالم والمباني التاريخية، وإجراء البحوث العلمية المشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، وفهرسة وتوثيق المعالم التاريخية، من أهم مجالات التعاون بين التراث الثقافي لفارس وطاجيكستان".

وفي هذا اللقاء، تبادل المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في فارس والنائب الأول لمدير المتحف الوطني الطاجيكي الخبرات المتخصصة، وبحثا سبل توسيع نطاق التفاعلات الثنائية في مجال التراث الثقافي وإدارة المتاحف.

