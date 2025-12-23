لا صحة للأنباء عن وقوع هجوم ارهابي في زاهدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قبل دقائق، انتشرت مزاعم على الإنترنت تفيد بتعرض مبنى القضاء في زاهدان لهجوم من قبل مجهولين، إلا أن متابعة مراسل وكالة مهر للأنباء تُثبت عدم صحة هذه المزاعم.

الوضع في زاهدان الان طبيعي ولم تحدث أي عمليات إرهابية، والأخبار المنشورة عن الهجوم على مبنى لوزارة العدل في زاهدان تعود إلى شهر أغسطس.

صرّح حجة الإسلام موحدي راد، رئيس جهاز القضاء في محافظة سيستان وبلوشستان، في مقابلة صحفية ردًا على الأخبار المتداولة على الإنترنت بشأن الهجوم الإرهابي على مبنى القضاء في زاهدان: "هذه الأخبار غير صحيحة، ولم يقع أي هجوم إرهابي على القضاء في المدينة".

