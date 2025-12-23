أعضاء حزب المؤتلفة الإسلامي يلتقون مع السفير الايراني لدى أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مهدي طهراني، نائب حزب المؤتلفة الإسلامي للشؤون الدولية، بسفير إيران لدى أرمينيا، وهنأه على تعيينه، وقدم له تقريرًا عن سير المفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهم مع نظيره الأرميني.

ورحب السفير الإيراني الجديد لدى أرمينيا، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس قسم البحوث في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، بهذه المبادرة الحزبية، وأكد على الدور التكاملي للمؤسسات الشعبية والسياسية في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

في اجتماع عُقد قبل مغادرته، صرّح شيرغلامي بأن أولوية أنشطته هي تعزيز العلاقات الثنائية في إطار سياسة حسن الجوار، وفي المجالات الثقافية والاقتصادية والجيوسياسية.

وقال: إن خطوة حزب المؤتلفة الإسلامي لتوسيع العلاقات الدولية، لا سيما في منطقة القوقاز، تُعدّ خطوة جديدة في أنشطة الأحزاب الإيرانية العابرة للحدود.

من جهة أخرى، تأتي هذه الخطوة في سياق تنامي العلاقات بين إيران وأرمينيا. وفي وقت سابق، أشاد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، خلال لقائه مع السفير الإيراني السابق، بالتعاون البنّاء بين البلدين، واعتبر الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني نقطة تحوّل في مسار العلاقات.

وفي هذا الاجتماع، قدّم طهراني تقريرًا عن أنشطة الحزب الدولية، قائلاً: إن الدبلوماسية الحزبية قادرة على أن تكون جسرًا متينًا لنقل القيم المشتركة وتطوير التعاون بين الشعبين. وسنواصل تنفيذ بنود هذه المذكرة بالتعاون مع سفارة بلادنا وتوجيهاتها.

وفي الختام، أشار شيرغلامي، في معرض حديثه عن دعمه لهذا التوجه، إلى أن السفارة الإيرانية في يريفان تؤيد أي خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويُشير هذا الاجتماع إلى نهج جديد في تفاعل حزب المؤتلفة الإسلامي مع الدبلوماسية الرسمية لتحقيق الأهداف الإقليمية.

