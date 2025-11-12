حزب المؤتلفة الإسلامي سيشارك في قمة بريكس في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتوجه محمد علي أماني، الأمين العام لحزب المؤتلفة الإسلامي، برفقة نائبه للشؤون الدولية، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في مؤتمر بيركس+.

كما سيشارك محمد علي أماني خلال هذه الرحلة في مؤتمر أوروبا وحركات التحرر والدول المتحررة.

وسيشارك حزب المؤتلفة الإسلامي في القمة نيابةً عن جمهورية إيران الإسلامية بدعوة من حزب روسيا المتحدة، الحزب الحاكم في روسيا.

بريكس منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإندونيسيا، وبوليفيا، ونيجيريا. تأسست في الأصل لتسليط الضوء على فرص الاستثمار، ثم تطورت لتصبح تكتلًا جيوسياسيًا، ومنذ عام ٢٠٠٩، يعقد قادتها اجتماعات سنوية رسمية وينسقون السياسات متعددة الأطراف.

