  1. إيران
  2. الثقافة
٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٥:٢٦ م

افتتاح الدورة الـ32 لمعرض طهران الدولي للطباعة والتغليف بمشاركة واسعة محلية ودولية

انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض طهران الدولي للطباعة والتغليف، بمشاركة 360 شركة محلية وأجنبية من دول متعددة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض طهران الدولي للطباعة والتغليف في العاصمة طهران، بمشاركة 360 شركة محلية وأجنبية.

انه تشارك في هذا المعرض 40 شركة أجنبية من الصين وتركيا وألمانيا وإيطاليا واليابان، فيما تم تخصيص مساحة عرض تصل إلى 40 ألف متر مربع موزعة على 10 قاعات مغلقة وفضاءات مفتوحة لعرض أحدث التقنيات في مجالات الطباعة والتغليف.ويُعد المعرض هذا العام محط اهتمام واسع من قبل الوفود التجارية الإقليمية، حيث تشارك فيه وفود من العراق، جمهورية أذربيجان، أفغانستان، أرمينيا، تركمانستان، وتركيا.

كما يشهد الحدث حضورا متميزا لخبراء وممثلين من الدول الرائدة في صناعة الطباعة والتغليف، مثل إندونيسيا، سويسرا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الهند، ألمانيا، تركيا، واليابان، كزوار مميزين أو من خلال إقامة أجنحة متخصصة.

تجدر الاشارة الى أن هذا المعرض يعد واحدا من أبرز التجمعات الصناعية في غرب آسيا، حيث يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، عرض الابتكارات التقنية، وبناء شراكات تجارية إقليمية ودولية في قطاع يشهد تطورا سريعا ومتواصلا.

جواد ماستری فراهانی

