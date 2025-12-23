اتفاقية لتبادل 2900 أسير في اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن المسيرة، أن عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة تبادل الأسرى بحكومة صنعاء، أعلن اختتام المفاوضات بشأن تبادل الأسرى.

وقال: "توصلنا إلى اتفاق مع الطرف الآخر لتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى".

وأضاف المرتضى: "توصلنا إلى اتفاق مع الطرف الآخر لتنفيذ اتفاقية تبادل تشمل 1700 أسير من أسرانا مقابل 1200 أسير من أسراهم، بينهم 7 سعوديين و23 سودانياً".

وأشاد رئيس لجنة شؤون الأسرى اليمنيين بجهود سلطنة عُمان، قائلاً: "نحن ممتنون للغاية للأشقاء العُمانيين على جهودهم الكبيرة في استضافة المفاوضات بشأن الأسرى ودفعها قدماً، وعلى نجاحها".

كما صرّح محمد عبد السلام، رئيس فريق التفاوض التابع لحكومة صنعاء، قائلاً: "تم التوصل إلى اتفاق في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان، بشأن اتفاقية تبادل الأسرى مع الجانب السعودي وأطراف أخرى. ويشمل هذا الاتفاق إطلاق سراح آلاف الأسرى اليمنيين، بالإضافة إلى أسرى سعوديين وسودانيين".

من جهة أخرى، رحّب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بالاتفاق على إطلاق سراح الأسرى اليمنيين، ودعا إلى استمرار العملية لإطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الوفد الحكومي التابع للرياض في اليمن عن اتفاق لإطلاق سراح 2900 أسير من كلا الجانبين، وأعلن أن محمد قحطان كان من بين الأسرى المفرج عنهم.

