العميد وحيدي للمسيرة: اليمن خرج مرفوع الرأس وصنع لنفسه سمعةً ستبقى خالدةً في التاريخ

أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أحمد وحيدي، أن القوة العسكرية في الجمهورية الإسلامية وتصنيعها الحربي لم يتوقفا أبداً ولو للحظة واحدة، رغم كل الضغوط والتحديات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح خاص لقناة المسيرة، أوضح العميد وحيدي أن إيران أصبحت أقوى بعد حرب الاثني عشر يومًا، مشددًا على أن التجربة عززت الجاهزية العسكرية ورفعت مستوى التنسيق والاستعداد في مختلف وحدات القوات المسلحة.

وأشار إلى أن عين إيران يقظة وتراقب بدقة كل التحركات المعادية، مؤكدًا أن أي تهديد لأمنها وسيادتها سيُواجه برد حازم، وأن معادلات الردع التي تمتلكها باتت أكثر ثباتًا وقوة.

وشدد العميد وحيدي على أن الاعتماد على الذات والتصنيع المحلي شكّلا الركيزة الأساسية لتفوق إيران العسكري، وأن العقوبات والحصار فشلت في كسر إرادة الشعب الإيراني أو إعاقة مسار تطوير قدراته الدفاعية، مبيناً أن التهديدات الصهيونية ليست بجديدة وليست ذات قيمة وغايتها التغطية على فشلهم وعدم تحقيقهم لأهدافهم.

وأضاف نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "اليوم انظروا إلى اليمن كيف خرج مرفوع الرأس وأثبت تمسكه بالقيم الإسلاميّة وبقي إلى جانب فلسطين وصنع لنفسه سمعةً ستبقى خالدةً في التاريخ".

