تنضم بلجيكا لقضية الإبادة الجماعية الاسرائيلية ضد غزة في لاهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، انضمت بلجيكا رسميًا، في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بحرب غزة، إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية.

وأعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها أن بلجيكا انضمت إلى القضية بتقديم "إعلان تدخل".

وكانت دول أخرى، مثل البرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا وتركيا، قد انضمت سابقًا إلى هذه الإجراءات القانونية في لاهاي. وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت الدعوى في ديسمبر/كانون الأول 2023، بحجة أن حرب الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

رغم أن صدور حكم نهائي قد يستغرق سنوات، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر مؤقتة في يناير/كانون الثاني 2024 تلزم إسرائيل باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. هذه الأوامر ملزمة قانونًا، لكن المحكمة لا تملك آلية تنفيذ مباشرة لإنفاذها.

كما وصفت محكمة العدل الدولية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه غير قانوني، وسياساتها بأنها توسعية.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجماتها على غزة والضفة الغربية، ويواصل حلفاؤها الغربيون، بمن فيهم الولايات المتحدة، تقديم الدعم العسكري والمالي لتل أبيب.