صادرات إيران إلى أوراسيا ترتفع بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام

ووأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت إلهام حاجي كريمي: "كانت أعلى نسبة نمو في الصادرات من نصيب بيلاروسيا بنسبة 50%، تليها أرمينيا بنسبة 35%. في حين لم تشهد صادرات إيران إلى دول أخرى من العالم أي نمو خلال هذه الفترة، مما يدل على الأثر الإيجابي للاتفاقية في دعم نمو الصادرات".

أشارت حاجي كريمي، موضحًا أن الإحصاءات في قطاع الاستيراد تُصنّف أيضًا بناءً على "الدولة المُستوردة" و"منشأ البضائع"، إلى أنه بناءً على الدولة المُستوردة، انخفضت الواردات بنحو 19% لتصل إلى 885 مليون دولار. في المقابل، بناءً على "منشأ البضائع"، ارتفعت الواردات من منطقة أوراسيا بنسبة 27%، وتشمل بشكل رئيسي سلعًا أساسية مثل زيت دوار الشمس والقمح والذرة، والتي تم توريدها حتى خلال حرب الأيام الاثني عشر.

وبمقارنة تكوين الصادرات قبل وبعد الاتفاقيات المؤقتة والدائمة، أضاف رئيس أمانة اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي: قبل الاتفاقيات المؤقتة (منذ عام 2019)، كانت أهم عشر سلع تصديرية لنا إلى أوراسيا جميعها زراعية، أما الآن فقد أُضيفت سلع صناعية مثل الحاويات والأسمنت الأبيض وقضبان الحديد والنفط والبيتومين والألياف الصناعية إلى قائمة أهم عشر سلع تصديرية.

وأضافت حاجي كريمي: "لدينا إمكانات تجارية هائلة في منطقة أوراسيا. وتحديدًا في قطاعات السيارات وقطع غيارها، والمنسوجات والملابس، والأدوية والمعدات الطبية، والصناعات الغذائية، حيث تستورد أوراسيا كميات كبيرة من العالم، ولدى إيران القدرة على التصدير إلى هذه السوق المناسبة".

وأشارت إلى تشكيل فرق عمل متخصصة، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، موضحًا: "عُقدت اجتماعات فرق العمل المتخصصة في مجالات الجمارك، والمعايير، وقواعد المنشأ، والنقل، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين الجانبين، وعُرضت نتائجها في "فريق العمل المشترك"، وهو الهيئة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية".

/انتهى/