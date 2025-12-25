تسهيل تسجيل الأدوية والمعدات مدرج على جدول أعمال إيران وأرمينيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن إيفدانا، أضاف حميد رضا إينانلو، في معرض حديثه عن الاجتماع المشترك مع الوفد الدبلوماسي الأرميني: "خلال هذا الاجتماع، تم شرح الهيكل الرقابي والتنظيمي الإيراني في مجال الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الصحية، واطلع الجانب الأرميني على الرقابة المركزية على الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الصحية، بالإضافة إلى الرقابة اللامركزية على الأغذية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية من خلال نواب الغذاء والدواء في جامعات العلوم الطبية".

وأضاف: "تم تقديم النظام الذكي لتتبع ورصد ومراقبة أصالة البضائع (TITEC) كأحد الأدوات الرئيسية لضمان الشفافية في سلسلة توريد الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الصحية، حيث تتم مراقبة جميع المنتجات في هذا النظام بدءًا من مرحلة توريد المواد الخام وحتى التوريد النهائي".

وفي معرض حديثه عن القدرات الإنتاجية للبلاد، صرّح إينانلو قائلاً: "لقد حققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستوىً مناسباً من الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللقاحات والأدوية الجديدة والمنتجات البيوتكنولوجية والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية والمعدات الطبية، ولديها القدرة على تلبية جزء من احتياجات دول المنطقة في مجال المنتجات الصحية، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية، وذلك من خلال الشركات المصنعة الإيرانية".

وتابع رئيس الشؤون الدولية في إدارة الغذاء والدواء: "خلال هذا الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول وضع اللمسات الأخيرة على وثائق التعاون الثنائي، وتنسيق المتطلبات التنظيمية، وتسهيل إجراءات تسجيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الصحية في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما يمهد الطريق لتطوير التبادل التجاري بين إيران وأرمينيا".

وفي معرض حديثه عن مسألة توفير المستلزمات الضرورية للأطفال الأرمن، قال: "تقرر أن يقدم الجانب الأرمني قائمة بالمستلزمات المطلوبة، لا سيما في مجال أمراض الأطفال، وفي مجال الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الصحية، وذلك ليتسنى دراسة إمكانية إدخال منتجات عامة إيرانية الجودة واستبدال العلامات التجارية الأجنبية، وتطبيق ذلك".

واختتم إينانلو حديثه بالإشارة إلى أن: "أكد الطرفان استعدادهما لإزالة العقبات القائمة، بما في ذلك القيود الناجمة عن العقوبات، والاستفادة من قدرات القطاعين العام والخاص في تطوير تعاون مشترك في مجالات الغذاء والدواء والمعدات الطبية والمنتجات الصحية".

/انتهى/