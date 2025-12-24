صادرات الحرف اليدوية تبلغ 400 مليون دولار؛ الفن الإيراني يتألق في الأسواق العالمية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشارت مريم جلالي إلى القدرات التصديرية للحرف اليدوية في إيران، قائلةً: "يتم تصدير منتجات حرفية بقيمة 400 مليون دولار إلى الخارج سنويًا".

وأوضحت أن معظم هذه المنتجات، كالمنسوجات اليدوية والنقش على المعادن والحرف الخشبية والتطريز الجلدي، تُعدّ من أهم المنتجات الحرفية المُصدّرة إلى الدول المجاورة، مضيفةً: "تتمتع الحرف اليدوية الإيرانية بأسواق جيدة في الخارج".

وتابعت نائبة وزير الحرف اليدوية والفنون التقليدية بوزارة التراث الثقافي: "تم تسجيل 570 ألف حرفي في نظام الترخيص في 300 مجال فني في البلاد".

كما صرّحت جلالي: "هذا العام، تم تخصيص عشرة أضعاف الميزانية التي تم تخصيصه االعام الماضي لدعم الحرف اليدوية".

وأضافت: "من أهم أهدافنا تطوير الحرف اليدوية وتسويق منتجات الحرفيين ودعم هذا القطاع".

