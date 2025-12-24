  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٢:٤١ م

مهاجراني: ستزداد قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد إلى 11000 ميغاواط بحلول عشرة الفجر

مهاجراني: ستزداد قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد إلى 11000 ميغاواط بحلول عشرة الفجر

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني انها بفضل الإجراءات المتخذة في مجال الطاقة الشمسية، ستزداد الطاقة الإنتاجية بنحو 11 ألف ميغاواط بحلول عشرة الفجر وذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية على هامش اجتماع مجلس الوزراء: "خلال العام، تم تشغيل 1915 مشروعًا. كما ستزداد الطاقة الإنتاجية في مجال الطاقة الشمسية بنحو 11 ألف ميغاواط بحلول عشرة الفجر".

وأضافت مهاجراني: "يُعدّ إطلاق عمليات إنتاج الوقود المشتق من النفايات، أو أنواع الوقود البديلة، بهدف الحد من التلوث البيئي، من بين الأولويات، لا سيما في مصانع الإسمنت. حتى الآن، تم تشغيل 18 وحدة في هذا المجال، ونأمل أن يُسهم هذا الإجراء في خفض استهلاك أنواع الوقود المختلفة، وبالتالي الحد من التلوث".

وتابعت: "تمت الموافقة على تعديل القرار المتعلق بتفويض الصلاحيات التنفيذية للمحافظين وفريق العمل المعني بتنمية الصادرات غير النفطية، والنظام الأساسي لمنظمة الغذاء والدواء، وإزالة الاعتراضات التي أثارها مجلس صيانة الدستور الموقر".

/انتهى/

رمز الخبر 1966562
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات