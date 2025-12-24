مهاجراني: ستزداد قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد إلى 11000 ميغاواط بحلول عشرة الفجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية على هامش اجتماع مجلس الوزراء: "خلال العام، تم تشغيل 1915 مشروعًا. كما ستزداد الطاقة الإنتاجية في مجال الطاقة الشمسية بنحو 11 ألف ميغاواط بحلول عشرة الفجر".

وأضافت مهاجراني: "يُعدّ إطلاق عمليات إنتاج الوقود المشتق من النفايات، أو أنواع الوقود البديلة، بهدف الحد من التلوث البيئي، من بين الأولويات، لا سيما في مصانع الإسمنت. حتى الآن، تم تشغيل 18 وحدة في هذا المجال، ونأمل أن يُسهم هذا الإجراء في خفض استهلاك أنواع الوقود المختلفة، وبالتالي الحد من التلوث".

وتابعت: "تمت الموافقة على تعديل القرار المتعلق بتفويض الصلاحيات التنفيذية للمحافظين وفريق العمل المعني بتنمية الصادرات غير النفطية، والنظام الأساسي لمنظمة الغذاء والدواء، وإزالة الاعتراضات التي أثارها مجلس صيانة الدستور الموقر".

/انتهى/