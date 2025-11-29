العميد رادان: تم اكتشاف 290 طنًا من المخدرات وتحييد 21 مهربًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار العميد أحمد رضا رادان، خلال زيارته لمحافظة يزد، إلى جهود الشرطة في مكافحة الجريمة، وخاصة المخدرات، وتابع: "بفضل الإجراءات الاستخبارية والعملياتية التي نفذتها قوات إنفاذ القانون في محافظة يزد خلال اليومين الماضيين، نجحوا في ضبط 670 كيلوغرامًا من المخدرات المتنوعة في أحد المحاور".

وأضاف قائد شرطة البلاد: "بلغت كمية المخدرات المكتشفة في محافظة يزد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 6 أطنان و700 كيلوغرام، وتجاوزت الكمية على مستوى البلاد منذ بداية العام 290 طنًا، وتم القضاء على 21 تاجر مخدرات في هذه العمليات".

وأشار العميد رادان إلى زيادة ضبط المخدرات بنسبة 12% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، قائلاً: "هذا يدل على أمرين: أولًا، جهود زملائنا الأعزاء في هذا الصدد، وثانيًا، جهود المعارضين من الشعب لتهريب المخدرات إلى البلاد".

وأضاف: "إن شاء الله، وبكل الإجراءات الاستخباراتية العملياتية، سنسعى جاهدين للتعامل مع هذه الفئة، أي العدو الذي يُهدم منازلنا، بكل جدية".

وأكد قائد شرطة البلاد: "إن دراسة حالة الإجراءات في المجالات الستة ذات الأولوية لمهمة الشرطة من المسائل التي يجب أخذها في الاعتبار".

/انتهى/