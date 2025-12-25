قائد الثورة: آية الله ميلاني هو أحد أركان النهضة الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء، خلال هذا الاجتماع، أعرب سماحة السيد آية الله الخامنئي عن تقديره لعقد هذا المؤتمر، واصفًا الراحل آية الله ميلاني بأنه شخصية شاملة في جوانب الروحانية والأخلاق والعلم والسياسة والاجتماعية، مؤكدًا أن آية الله ميلاني كان بحق مُحيي حوزة مشهد العلمية، وأن هذه الحوزة تدين له بالكثير.

ووصف قائد الثورة آية الله ميلاني بأنه شخصية متميزة، يتمتع بالوقار والرزانة، وفي الوقت نفسه بالتواضع والوفاء للأصدقاء، ويتسم بالرقة الروحية وحب الشعر، وأضاف: كان الراحل عالمًا جليلًا في العلوم، استفاد من وجود أساتذة كبار مثل الراحل نائيني والراحل الشيخ محمد حسين أصفهاني، وكان فصيحًا في الدروس والمناقشات العلمية، وساهم في تنشئة طلاب ذوي أخلاق حميدة.

وذكر سماحته جانبًا آخر من شخصية آية الله ميلاني، ألا وهو أخلاقه، وأشار إلى حضوره في سياق القضايا الاجتماعية والسياسية آنذاك، قائلاً: "كان السيد ميلاني بحق أحد أركان النهضة الإسلامية في بداية النضالات في أوائل الأربعينيات، وكان حاضرًا في سياق القضايا، ورحلته إلى طهران مع مجموعة من العلماء بعد اعتقال الإمام الخميني (رحمه الله) خير مثال على تأثيره في القضايا السياسية".

ورأى قائد الثورة أن تصريحات آية الله ميلاني القوية والحازمة في دعم الحركة الإسلامية مثال آخر على تأثير الإمام الراحل في سياق القضايا السياسية، وقال: "رسالته الداعمة للإمام الخميني (رحمه الله) بعد نفيه إلى تركيا وثيقة تاريخية".

وأكد سماحة السيد آية الله الخامنئي أن آية الله ميلاني كان على صلة بالعديد من المقاتلين والشخصيات من مختلف الحركات السياسية، لكنه كان يتجنب دائمًا التقيد بأي حركة سياسية بعينها.

وفي الختام، أعرب عن أمله في أن يُمهّد انعقاد هذا المؤتمر الطريق لتعريف الناس بجوانب شخصية آية الله ميلاني.

