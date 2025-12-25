الرئيس الايراني يزور عائلة شهيد مسيحي في ذكرى ولادة السيد المسيح (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الدكتور مسعود بزشكيان، عشية ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، عائلة الشهيد الجليل رزميك خاجاطوريان، أحد شهداء المجتمع المسيحي في إيران، والتقى بالعائلة وتحدث معها.

وفي هذا اللقاء الصادق، الذي عُقد بهدف الاحتفاء بمكانة الشهداء الرفيعة وتكريم صبر وتضحية وثبات عائلاتهم الكريمة، فضلًا عن تهنئة الجميع بميلاد السيد المسيح (عليه السلام) والعام الجديد، أشاد الرئيس بذكرى هذا الشهيد الجليل وبالدور الفريد الذي اضطلعت به جميع القبائل والأديان في الدفاع عن استقلال وكرامة ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا وجود وتضحية الشهداء المسيحيين في هذا الدفاع المقدس دليلًا واضحًا على الوحدة الوطنية والتضامن العميق للأمة الإيرانية.

كما أشاد الرئيس بصبر ومثابرة أسرة الشهيد خاتشاتوريان، وقال إن شرف البلاد وقوتها اليوم يعودان إلى تضحية الشهداء ومثابرة أسرهم النبيلة، وأكد أن تقدير هؤلاء الأحبة واجب دائم على سلطات النظام، ونأمل ألا نخجل من الشهداء.