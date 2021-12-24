الرئيس الايراني:للشهداء حق كبير علينا جميعًا ونحن مدينون للشهداء في امن واستقلال بلادنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، مساء الجمعة، بالتزامن مع ولادة السيد المسيح عليه السلام وعشية حلول العام الميلادي الجديد في بيت الشهيد وارطان آقا خانيان وهنأ اهالي هذا الشهيد وجميع المسحيين بهذا العيد.

وقال رئيسي ان حقايق دين الاسلام ودين المسيح لن تختلف والقرآن كريم يذكر صفات ممتازة للسيدة مريم (عليه السلام) ونبي الله عيسى عليه السلام، وآمل أن يوفق الله تعالى لجميع المسيحيين لاتباع تعاليم نبي الله عيسى عليه السلام.

وأضاف: "أي شخص مستعد للتضحية بحياته من أجل الوطن والشعب وأمن المجتمع فهو عزيز ومحترم على الأمة الإيرانية، ولهذا فإن الشهداء مصدر فخر لإيران والإيرانيين".

وقال الرئيس الايراني إن رسالة الشهداء لمطامع الاعداء أن الشعب الإيراني مستعد دائمًا للدفاع عن وطنه بالتضحية بالنفس إذا اجتاح أحد هذه الأرض والمياه، وبهذه الطريقة هناك لم تكن فرق بين أبناء الوطن سواء كانوا مسلمين او مسيحيين او زردشتيين، إيران أكثر قيمة للإيرانيين من أي شيء آخر، وهؤلاء الناس على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل إيران.

وقال حجة الإسلام رئيسي: للشهداء حق كبير علينا جميعًا ونحن مدينون بأمن واستقلال بلادنا للشهداء ولا يجب أن نتجاهل لحظة للدفاع عن إنجازات الشهداء وحمايتها.

واستشهد الشهيد وارطان أقاخانيان عام 1985 عن عمر يناهز 20 عامًا في منطقة العمليات بجزيرة مجنون.

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