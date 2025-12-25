رسالة تهنئة من الرئيس الإيراني إلى الأب الروحي للكاثوليك في العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء ، صرّح مسعود بزشكيان في رسالة تهنئة إلى البابا ليو الرابع عشر، مرجع الكاثوليك في العالم، بمناسبة الذكرى السنوية المباركة لميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وبداية العام الجديد 2026، قائلاً: "في هذا العصر الذي تدفع فيه جرائم القوى العظمى، بقوتها المطلقة، المجتمع الدولي نحو الحرب والدمار، فإن حل المشكلات الإنسانية يتطلب حكمة جماعية، ورؤية جديدة، وتفكيراً وتأملاً. لذا، من خلال اتخاذ إجراءات فعّالة من قبل رجال الدولة والمفكرين المستقلين عن أصحاب النفوذ والثروة، يمكن إيجاد مسار جديد نحو تحقيق السلام والأمن والحرية لجميع الشعوب المضطهدة والمظلومة".

نص رسالة الرئيس كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب القداسة البابا ليو الرابع عشر

الأب الروحي لكاثوليك العالم الجليل

أتقدم بخالص التهاني إلى حضرتكم بمناسبة الميلاد المجيد للسيد عيسى ابن مريم (عليه السلام) وبداية العام الجديد 2026.

إن ميلاد السيد عيسى المسيح (عليه السلام) تذكيرٌ بصفاته الروحية، ومنها الحرية، ومناهضة الظلم، والرحمة، وهي صفاتٌ أشاد بها القرآن الكريم. أرجو أن نشهد، باتباعنا لأوامر الله وتعاليم الأنبياء القيّمة، تحقيق العدل والسلام والحرية في جميع أنحاء العالم.

في هذا العصر الذي تقود فيه جرائم القوى العظمى، بقوتها المطلقة، المجتمع الدولي نحو الحرب والدمار، فإن حل مشاكل البشرية يتطلب حكمةً جماعيةً، ورؤيةً جديدةً، وتفكيراً عميقاً، وتأملاً. لذا، من خلال العمل الفعّال من قِبَل رجال الدولة والمثقفين، بمعزلٍ عن أصحاب النفوذ والثروة، يُمكن إيجاد سبيلٍ جديدٍ لتحقيق السلام والأمن والحرية لجميع الأمم المضطهدة والمظلومة.

أسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليكم بالصحة والتوفيق، وأن يرزق أتباع المسيح (عليه السلام) الرخاء، وأن يُعمّ السلام والطمأنينة أرجاء العالم.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

/انتهى/