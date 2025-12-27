زلزال بقوة 3.3 درجة يهزّ ريف طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لإعلان المركز الوطني لرصد الزلازل، ضرب زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر منطقة أرجومند، التابعة لمحافظة طهران، يوم السبت، في تمام الساعة 9:52 صباحًا.

ووقع الزلزال على عمق حوالي 7 كيلومترات، وسُجّل مركزه عند خط عرض 35.68 درجة شمالًا وخط طول 52.39 درجة شرقًا.

بحسب التقرير الأولي، أقرب المدن إلى مركز الزلزال هي:

أرجومند (طهران): ١٨ كم

أبسارد (طهران): ٢٢ كم

كيان (طهران): ٢٤ كم

يقع مركز الزلزال على بُعد ٨٩ كم تقريبًا من طهران، و٩١ كم تقريبًا من سمنان.

لم يُشر التقرير الأولي إلى أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال.

وتتابع منظمات الإغاثة ومحافظة طهران الوضع عن كثب.

